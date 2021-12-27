Клюква и голубика оказались полезны при похудении

В целом голубика и клюква полезны для сердца, при профилактике диабета, а также при высоком уровне сахара, холестерина.

Следующее полезное свойство ягод - защита памяти. Согласно исследованиям, регулярное употребление клюквы и голубики позволяет снизить скорость развития когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера, а также других дегенеративных болезней.

Оказывают положительное влияние ягоды голубики и клюквы на зрение. Данные, полученные в ходе исследований Университета Клемсона и Министерства сельского хозяйства США, подтверждают пользу данных продуктов для ночного зрения, способности к регенерации в случае воспаления сетчатки. Положительный эффект наблюдается и при катаракте, пигментном ретините, глаукоме, пигментации сетчатки, мышечной дистрофии.

Помогают голубика и клюква при инфекциях мочевыводящих путей, а также при инфекциях ЖКТ. Это также подтверждают научные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.