Клюква и голубика оказались полезны при похудении

Клюква и голубика оказались полезны при похуденииИ это не единственные их полезные свойства
Учёные из Университета Клемсона и Министерства сельского хозяйства США сообщают, что голубика оказывает на организм наибольший антиоксидантный эффект. Кроме того, её ягоды содержат флавоноиды, танины, множество минералов, в том числе марганец, а ещё витамин С и витамины группы В. Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отмечает, что клюква голубика отличаются отсутствием в их составе натрия и жира.
Кроме того, исследования учёных из Мичиганского университета доказали, что клюква и голубика помогают бороться с жиром на животе.
В целом голубика и клюква полезны для сердца, при профилактике диабета, а также при высоком уровне сахара, холестерина.
Следующее полезное свойство ягод - защита памяти. Согласно исследованиям, регулярное употребление клюквы и голубики позволяет снизить скорость развития когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера, а также других дегенеративных болезней.
Оказывают положительное влияние ягоды голубики и клюквы на зрение. Данные, полученные в ходе исследований Университета Клемсона и Министерства сельского хозяйства США, подтверждают пользу данных продуктов для ночного зрения, способности к регенерации в случае воспаления сетчатки. Положительный эффект наблюдается и при катаракте, пигментном ретините, глаукоме, пигментации сетчатки, мышечной дистрофии.
Помогают голубика и клюква при инфекциях мочевыводящих путей, а также при инфекциях ЖКТ. Это также подтверждают научные исследования.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.