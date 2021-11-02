Кофе оказался напитком, продлевающим жизнь

Кофе оказался напитком, продлевающим жизньНо употреблять его нужно в определённых количествах
Специалисты отмечают, что кофе обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, ряд исследований доказывает, что кофе снижает риск смерти.
Так, в исследовании, результаты которого опубликованы в издании New England Journal of Medicine, изучалось влияние кофе на общую и специфическую смертность. Количество участников этого исследования - 229 119 мужчин и 173 141 женщина. Любители кофе, говорится в выводах, имели меньший риск смерти в течение периода исследования (12-13 лет).
В другом подобном исследовании, описанном в публикации в European Journal of Preventative Cardiology, сравнивалось употребление кофе с вероятностью смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и риском общей смертности. 508 747 мужчин и женщин (возраст - от 20 до 79 лет) принимали участие в эксперименте в течение 20 лет.
В целом научные исследования доказали, что если в день пить четыре-пять чашек кофе, то риск ранней смерти снизится на 14 или 16 процентов соответственно. А если пить по одной чашке ежедневно, то вероятность смерти уменьшается на пять-шесть процентов.
Кроме того, по словам учёных, кофеманы реже умирают от болезней сердца, диабета, инсульта, респираторных заболеваний, травм и инфекций.
Долголетие же, как предполагается, обусловлено наличием в кофе полифенолов.