Кофе оказался напитком, продлевающим жизнь

В другом подобном исследовании, описанном в публикации в European Journal of Preventative Cardiology, сравнивалось употребление кофе с вероятностью смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и риском общей смертности. 508 747 мужчин и женщин (возраст - от 20 до 79 лет) принимали участие в эксперименте в течение 20 лет.

В целом научные исследования доказали, что если в день пить четыре-пять чашек кофе, то риск ранней смерти снизится на 14 или 16 процентов соответственно. А если пить по одной чашке ежедневно, то вероятность смерти уменьшается на пять-шесть процентов.

Кроме того, по словам учёных, кофеманы реже умирают от болезней сердца, диабета, инсульта, респираторных заболеваний, травм и инфекций.

Долголетие же, как предполагается, обусловлено наличием в кофе полифенолов.