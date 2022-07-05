Кофе оказался способен продлить молодость мозга

Кофе оказался способен продлить молодость мозгаЭто недавно обнаружили учёные
Учёные в ходе одного из исследований, результаты которого опубликованы в Nutritional Neuroscience, выяснили, что кофе способен сохранить молодость мозга. В рамках этого исследования специалисты изучили информацию из научных работ 2011-2014 годов. Всего в этих исследованиях участвовали 827 человек, средний возраст которых составлял 60+.
По итогам анализа результатов оказалось, что кофеин помогает предотвратить ухудшение когнитивных функций с возрастом.
Также доктор медицинских наук и магистр в области здравоохранения Дана Эллис Ханнес отмечает, что кофе содержит большое количество полифенолов и антиоксидантов, которые отличаются противовоспалительным эффектом и, скорее всего, влияют на снижение вероятности развития нарушений работы мозга.
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