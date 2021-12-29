Кофе оказался способен значительно влиять на сердечный ритм

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Кофе оказался способен значительно влиять на сердечный ритмОб этом сообщило американское СМИ Eat Thus, Not That
Кофе, как утверждают результаты одного из недавних исследований, может стать причиной аритмии. Подробнее об этом - в статье.
В ходе исследования учёные наблюдали за 100 участниками, средний возраст которых - 38 лет. При этом если люди выпивали более одной чашки, то устройства фиксировали увеличение на 54 процента преждевременных желудочковых сокращений, которые исходят от нижних отделов сердца.
Получается, что кофе действительно серьёзно влияет на ритм сердца. Хотя это воздействие, конечно, оказывается временным.
При этом главное правило при потреблении кофе - умеренность.
Источник: ИноСМИ