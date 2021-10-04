Кофе с лимоном помог сбросить вес

На сайте Express опубликован отчёт, где говорится, что кофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварительной системы. У этого напитка есть шесть основных полезных свойств.

Детоксикация. Кофе с лимоном способствует очищению организма и выведению из него вредных веществ.

Улучшение работы пищеварительной системы. Кофеин, содержащийся в напитке, благотворно воздействует на пищеварение.