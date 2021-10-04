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Кофе с лимоном помог сбросить вес

Также этот напиток обладает множеством полезных для организма свойств
Арабское СМИ Al Arabiya рассказало, как популярный напиток способствует сжиганию жира.
Кофе с лимоном помог сбросить вес

На сайте Express опубликован отчёт, где говорится, что кофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварительной системы. У этого напитка есть шесть основных полезных свойств.

  1. Детоксикация. Кофе с лимоном способствует очищению организма и выведению из него вредных веществ.
  1. Улучшение работы пищеварительной системы. Кофеин, содержащийся в напитке, благотворно воздействует на пищеварение.
  1. Нормализация обмена веществ. Кофе обеспечивает организм кислородом и энергией.
Кофе с лимоном помог сбросить вес
  1. Сжигание жира. Напиток воздействует на организм так, что жир преобразуется в энергию. В результате вес снижается.
  1. Стимулирование выработки гормонов. Эти гормоны позволяют предотвратить ожирение, снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  1. Нормализация работы кишечника. Чашка кофе с лимоном не позволяет жиру откладываться в кишечнике, а выводит его из организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.