Кофе с лимоном помог сбросить вес

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Кофе с лимоном помог сбросить весТакже этот напиток обладает множеством полезных для организма свойств
Арабское СМИ Al Arabiya рассказало, как популярный напиток способствует сжиганию жира.
На сайте Express опубликован отчёт, где говорится, что кофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварительной системы. У этого напитка есть шесть основных полезных свойств.
- Детоксикация. Кофе с лимоном способствует очищению организма и выведению из него вредных веществ.
- Улучшение работы пищеварительной системы. Кофеин, содержащийся в напитке, благотворно воздействует на пищеварение.
- Нормализация обмена веществ. Кофе обеспечивает организм кислородом и энергией.
- Сжигание жира. Напиток воздействует на организм так, что жир преобразуется в энергию. В результате вес снижается.
- Стимулирование выработки гормонов. Эти гормоны позволяют предотвратить ожирение, снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Нормализация работы кишечника. Чашка кофе с лимоном не позволяет жиру откладываться в кишечнике, а выводит его из организма.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.