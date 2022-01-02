Кофе с уксусом или лимоном помог снизить давление

Кроме того, хлорогеновая кислота, которая содержится в кофе, имеет ряд полезных свойств: она способна подавлять воспаления в организме, защищать эндотелиальные клетки сосудов и поддерживать их эластичность, снижать давление, оказывать антиоксидантный эффект.

Добавление в кофе уксуса усиливает действие хлорогеновой кислоты. Также сам по себе уксус снижает давление.

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