Кофеин оказался способен защитить от болезней сердца

Также специалисты подчёркивают, что кофеин должен входить в состав именно безалкогольных напитков. В ином случае пользы от этого вещества не будет.

Полученные учёными выводы подтверждают и многие другие научные данные. Так, исследования с участием сотен и сотен тысяч человек показывают, что при регулярном потреблении кофеина человек оказывается защищён от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это если пить напитки с кофеином отдельно от остальной пищи.

Кроме того, если в напитках с кофеином много вредных веществ (искусственные подсластители, сахар и пр.), то они также не принесут пользы. По этой причине диетологи советуют не добавлять в кофе молоко и сахар.

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