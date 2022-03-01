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Кофеин оказался способен защитить от болезней сердца

Об этом пишет издание Daily Express
Снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут некоторые напитки. Например, те, в состав которых входит кофеин. Подробнее - в материале.
Кофеин оказался способен защитить от болезней сердца

Согласно результатам исследования, опубликованным в Nature Communications, кофеин может уменьшить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Для этого человеку нужно каждый день употреблять напитки с кофеином, но в умеренных или больших (то есть более 600 мг) количествах.

Кофеин оказался способен защитить от болезней сердца

Также специалисты подчёркивают, что кофеин должен входить в состав именно безалкогольных напитков. В ином случае пользы от этого вещества не будет.

Полученные учёными выводы подтверждают и многие другие научные данные. Так, исследования с участием сотен и сотен тысяч человек показывают, что при регулярном потреблении кофеина человек оказывается защищён от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это если пить напитки с кофеином отдельно от остальной пищи.

Кроме того, если в напитках с кофеином много вредных веществ (искусственные подсластители, сахар и пр.), то они также не принесут пользы. По этой причине диетологи советуют не добавлять в кофе молоко и сахар.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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