Когда человек бессилен, поможет ИИ: создан метод раннего выявления Паркинсона

Исследование, опубликованное в журнале Parkinsonism and Related Disorders, освещает новый подход, который может значительно улучшить раннюю диагностику паркинсонизма и других двигательных расстройств.

Он использует анализ видеозаписей для оценки двигательных симптомов путем сравнения движений левой и правой сторон тела, используя «асимметричное начало» болезни Паркинсона. Исследователи использовали алгоритмы машинного обучения для тщательного анализа видеозаписей пациентов, выполняющих простые движения руками и ногами.

Исследование показало, что этот метод позволяет с точностью 86% отличить здоровых людей от людей с ранней стадией болезни Паркинсона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.