Когда капли для носа становятся вредными

По словам специалиста, капли приносят временное облегчение, но не устраняют саму причину заложенности носа. При этом люди часто превышают дозу и длительность применения препаратов. Обычно это 5-7 дней, но пациенты не перестают пользоваться каплями после этого срока.

«В результате сосудистая стенка становится к ним толерантной, развивается стойкое полнокровие носовых раковин. Возникает медикаментозный ринит — замкнутый круг, когда заложенность носа становится ещё более выраженной, а для облегчения дыхания требуется всё больше капель, которые усугубляют заложенность носа. Такая проблема тяжело поддается лечению и зачастую требует хирургического вмешательства», — добавил Крюков.

Он отметил, что если заложенность носа не проходит в течение 5-7 дней, то следует обратиться к врачу.