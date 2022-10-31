Когда капли для носа становятся вредными

Когда капли для носа становятся вреднымиВсё следует использовать в меру
Директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков предупредил, что применение сосудосуживающих капель для носа может быть вредным.
По словам специалиста, капли приносят временное облегчение, но не устраняют саму причину заложенности носа. При этом люди часто превышают дозу и длительность применения препаратов. Обычно это 5-7 дней, но пациенты не перестают пользоваться каплями после этого срока.
«В результате сосудистая стенка становится к ним толерантной, развивается стойкое полнокровие носовых раковин. Возникает медикаментозный ринит — замкнутый круг, когда заложенность носа становится ещё более выраженной, а для облегчения дыхания требуется всё больше капель, которые усугубляют заложенность носа. Такая проблема тяжело поддается лечению и зачастую требует хирургического вмешательства», — добавил Крюков.
Он отметил, что если заложенность носа не проходит в течение 5-7 дней, то следует обратиться к врачу.