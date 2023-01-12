Когда лучше всего чистить зубы: до завтрака или после

Когда лучше всего чистить зубы: до завтрака или послеНе всё так однозначно, как вы думаете
Чистить зубы каждый день нас учат с детства. Но кто-то привыкает их чистить перед завтраком, а кто-то - после. А как правильно с точки зрения науки?
Фото: The Daily
В исследовании, проведённом Medicover Stomatologia, до 78,8 % стоматологов чистят зубы после утреннего приёма пищи, 12,2 % - перед завтраком, 10 % - до и после. Однако стандартной рекомендацией является чистка зубов после еды.
Если же вы едим на завтрак кислые фрукты или употребляем соки, то лучше почистить зубы уже до еды. Связано это с тем, что фтор в пасте делает эмаль более устойчивой к кислотам. Кроме того, специалисты не советуют чистить зубы сразу после употребления апельсина из-за того, что в этом случае эмаль становится чувствительнее и чистка может ослабить её ещё сильнее.
Многие стоматологи (почти половина, 48,8 %) при этом используют для чистки простую зубную щётку. Но важно, чтобы она была не с жёсткой щетиной: подобные щётки раздражают дёсны и повреждают эмаль.
Когда стоматологов спросили о том, в чём состоит секрет здоровых зубов, то многие назвали три фактора. Это гигиена, правильное питание, регулярные осмотры.
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