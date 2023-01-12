Когда лучше всего чистить зубы: до завтрака или после

В исследовании, проведённом Medicover Stomatologia, до 78,8 % стоматологов чистят зубы после утреннего приёма пищи, 12,2 % - перед завтраком, 10 % - до и после. Однако стандартной рекомендацией является чистка зубов после еды.

Если же вы едим на завтрак кислые фрукты или употребляем соки, то лучше почистить зубы уже до еды. Связано это с тем, что фтор в пасте делает эмаль более устойчивой к кислотам. Кроме того, специалисты не советуют чистить зубы сразу после употребления апельсина из-за того, что в этом случае эмаль становится чувствительнее и чистка может ослабить её ещё сильнее.