Когда нужно есть чеснок, чтобы снизить холестерин

Эксперты считают, что лучше всего есть чеснок по утрам. Для этого нужно натощак съесть один зубчик и всё запить водой. Так продукт окажет самое сильное влияние на организм. При этом важно сначала измельчить чеснок, поскольку именно в таком виде он полезнее всего для организма.

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