Когда нужно идти к врачу при заложенности носа

Когда нужно идти к врачу при заложенности носаБудьте начеку
Если заложенность носа никак не лечить, то это может вызвать синусит, полипы в носу или инфекции среднего уха. Также есть определённые симптомы, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью.
По словам Аббаса Канани, фармацевта Chemist Click, всё, что раздражает внутреннюю часть носа, может вызвать заложенность. Также раздражение приводит к цепной реакции воспаления, отёка и образования слизи. Из-за этого человеку становится сложнее вдыхать воздух через нос.
Заложенность носа характерна для гриппа или простуды. Обычно взрослые болеют простудой два-три раза в год, чаще всего - зимой.
Кроме того, нос может быть заложен из-за раздражения, вызванного аллергией на табачный дым, духи, пыль.
Зачастую заложенность носа можно вылечить при помощи средств, которые продаются в аптеке без рецепта. Однако в некоторых случаях людям нужно обратиться к врачу.
По словам доктора, если вы заметили, что заложенность сохраняется более 10 дней, у вас высокая температура, болит кожа лица или из носа идут выделения жёлтого, зелёного или кровавого цвета, то обязательно идите к врачу. Всё это может сигнализировать, например, о наличии бактериальной инфекции.
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