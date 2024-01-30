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Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2024, 17:15
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Когда нужно обращаться к врачу, если вы заметили у себя сыпь

Есть несколько предупреждающих сигналов
Врач рассказал, когда нужно обращаться за медицинской помощью при появлении сыпи . По данным Американской академии дерматологии, в некоторых случаях сыпь может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. Доктор Мэллори Абате, сертифицированный дерматолог из Батон-Руж, штат Луизиана, отмечает, что важно при появлении сыпи следить за своим самочувствием.

Один из ключевых признаков серьёзной проблемы со здоровьем — наличие инфицированной сыпи. Она может быть с гноем, жёлтыми или золотистыми корками, неприятным запахом, может болеть. Кожа при этом будет иметь красный, пурпурный или коричневый цвет, вы можете ощущать жар или холод, у вас могут быть опухшие лимфатические узлы или лихорадка.

Когда нужно обращаться к врачу, если вы заметили у себя сыпь
© Clinically

Если у вас сыпь и вам при этом лучше не становится, то запишитесь на приём к дерматологу.

Обращаться за медицинской помощью нужно обязательно, если у вас: — сыпь покрывает большую часть тела; — сыпь с волдырями или открытыми язвами либо с раздражением кожи; — лихорадка или болезнь параллельно с сыпью; — сыпь, которая быстро распространяется; — болезненная сыпь; — сыпь на глазах, губах, рту или коже половых органов; — помимо сыпи, проблемы с дыханием или глотанием либо опухли глаза или губы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.