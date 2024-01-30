Когда нужно обращаться к врачу, если вы заметили у себя сыпь

Если у вас сыпь и вам при этом лучше не становится, то запишитесь на приём к дерматологу.

Обращаться за медицинской помощью нужно обязательно, если у вас: — сыпь покрывает большую часть тела; — сыпь с волдырями или открытыми язвами либо с раздражением кожи; — лихорадка или болезнь параллельно с сыпью; — сыпь, которая быстро распространяется; — болезненная сыпь; — сыпь на глазах, губах, рту или коже половых органов; — помимо сыпи, проблемы с дыханием или глотанием либо опухли глаза или губы.

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