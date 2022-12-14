Когда нужно обращаться к врачу при насморке у ребёнка

Когда нужно обращаться к врачу при насморке у ребёнкаВременами может казаться, что насморк никогда не пройдёт
Специалист из Медицинского колледжа Бейлора доктор Мария Мехия рассказала, что обязательно нужно знать о насморке у ребёнка.
Фото: Valencia Pediatrics
По словам доктора Марии Мехии из Медицинского колледжа Бейлора, в возрасте до 6 лет дети в среднем в год могут болеть 6-8 раз. Симптомы заболевания (в том числе насморк) при этом сохраняются в среднем 2 недели. Особенно часто простудой болеют те, кто ходит в детский сад.
Если ребёнку спустя 7 или 10 дней стало лучше, значит, это была простуда. Но если все симптомы длятся дольше и/или возникают после воздействия определённых веществ/во время сезонных изменений, то виновата аллергия.
При некоторых симптомах нужно обратиться к врачу сразу же. Они включают отказ от питья в течение длительного времени, изменения в поведении (вялость, раздражительность, снижение реакции), тяжёлое, затруднённое или учащённое дыхание, лихорадка с температурой выше 38,3 градусов (длиться она должна более трёх дней), красные глаза или появление жёлтых выделений, признаки ушной инфекции (боль в ушах, дёргание за уши, суетливость).
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