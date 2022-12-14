Когда нужно обращаться к врачу при насморке у ребёнка

По словам доктора Марии Мехии из Медицинского колледжа Бейлора, в возрасте до 6 лет дети в среднем в год могут болеть 6-8 раз. Симптомы заболевания (в том числе насморк) при этом сохраняются в среднем 2 недели. Особенно часто простудой болеют те, кто ходит в детский сад.

Если ребёнку спустя 7 или 10 дней стало лучше, значит, это была простуда. Но если все симптомы длятся дольше и/или возникают после воздействия определённых веществ/во время сезонных изменений, то виновата аллергия.