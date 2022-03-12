Когда нужно пить зелёный чай для похудения

По словам диетологов, регулярное употребление зеленого чая помогает избавиться от пары лишних килограмм в месяц. За это можно поблагодарить катехины, которые ускоряют метаболические процессы в организме. Как объясняют диетологи, жировые отложения под его воздействием расщепляются, а “новоприбывшие” калории не успевают отложится в виде жира.

Полезные свойства зеленого чая на этом не заканчиваются – благодаря своему мочегонному эффекту, он позволяет эффективнее выводить из организма вредные вещества и шлаки.

Но есть парочка условий для поддержания эффекта: этот напиток стоит употреблять от 3 до 6 чашек в день, а также потребуется отказаться от спиртных и газированных напитков.