Когда нужно пить зелёный чай для похудения

Фитнес и здоровье
Вчера в 20:58
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Когда нужно пить зелёный чай для похуденияИ что делать для поддержания эффекта
Многим хочется сбросить лишний вес, и для этого есть много способов: от специальных диет до изнурительных тренировок. Однако многие диетологи считают, что одним из основных напитков в диетическом рационе должен стать зеленый чай.
По словам диетологов, регулярное употребление зеленого чая помогает избавиться от пары лишних килограмм в месяц. За это можно поблагодарить катехины, которые ускоряют метаболические процессы в организме. Как объясняют диетологи, жировые отложения под его воздействием расщепляются, а “новоприбывшие” калории не успевают отложится в виде жира.
Полезные свойства зеленого чая на этом не заканчиваются – благодаря своему мочегонному эффекту, он позволяет эффективнее выводить из организма вредные вещества и шлаки.
Но есть парочка условий для поддержания эффекта: этот напиток стоит употреблять от 3 до 6 чашек в день, а также потребуется отказаться от спиртных и газированных напитков.
Источник: Белновости