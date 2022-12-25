Когда пальмовое масло становится опасным для здоровья

Когда пальмовое масло становится опасным для здоровьяЕсть одно условие
Пальмовое масло уже давно можно купить в разных странах мира. Но известно о нём многим довольно мало. Так всё-таки оно приносит пользу или вред здоровью? И в каких случаях?
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Пальмовое масло получают из мякоти плодов масленичной пальмы. Известен такой продукт питания был ещё в Древнем Египте. Добавляют его и в зубные пасты, и в шампуни, и в конфеты, и в другие продукты. Кроме того, иногда пальмовое масло называют растительным жиром, пальмитиновой кислотой.
Но вредит ли здоровью пальмовое масло? Если использовать его в рамках правильного и здорового питания, то вреда оно не причинит, если только это не единственный источник растительных жиров. Также при нагревании масла до 200 градусов по Цельсию и более образуются канцерогены. Это стоит иметь в виду, если вы едите фастфуд, потому что иногда владельцы таких ресторанов сильно нагревают масло, когда готовят на фритюре.
Ещё пальмовое масло вредит экологии. Объясняется это тем, что масленичные пальмы расти могут лишь в тропиках. По этой причине для производства пальмового масла нужно вырубать леса. Это вредит и животным, обитающим на этих территориях.
Обнаружить масленичные пальмы можно в Африке и в Юго-Восточной Азии. В данных регионах распространена эксплуатация труда, включая детский.
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