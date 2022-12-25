Когда пальмовое масло становится опасным для здоровья

Пальмовое масло получают из мякоти плодов масленичной пальмы. Известен такой продукт питания был ещё в Древнем Египте. Добавляют его и в зубные пасты, и в шампуни, и в конфеты, и в другие продукты. Кроме того, иногда пальмовое масло называют растительным жиром, пальмитиновой кислотой.

Но вредит ли здоровью пальмовое масло? Если использовать его в рамках правильного и здорового питания, то вреда оно не причинит, если только это не единственный источник растительных жиров. Также при нагревании масла до 200 градусов по Цельсию и более образуются канцерогены. Это стоит иметь в виду, если вы едите фастфуд, потому что иногда владельцы таких ресторанов сильно нагревают масло, когда готовят на фритюре.