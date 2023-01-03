Когда похмелье становится опасным для жизни

19:35, 03 января 2023
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Когда похмелье становится опасным для жизниСледует обращаться к врачу
Если вы перепили накануне, почти наверняка у вас будет похмелье. В большинстве случаев это состояние проходит без следа (хотя алкоголь влияет на здоровье в долгосрочной перспективе). Однако иногда похмелье может быть опасным для жизни.
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Угроза для жизни появляется, когда это уже не просто похмелье, а отравление алкоголем. Вот признаки и симптомы, которые могут указывать на это:
- Спутанность сознания
- Рвота
- Судороги
- Медленное дыхание (менее восьми вдохов в минуту)
- Нерегулярное дыхание (перерыв между вдохами более 10 секунд)
- Синеватая или бледная кожа
- Низкая температура тела
- Трудно оставаться в сознании
- Потерял сознание и не может быть разбужен