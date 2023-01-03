Фитнес и здоровье
19:35, 03 января 2023
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Когда похмелье становится опасным для жизни

Следует обращаться к врачу

Если вы перепили накануне, почти наверняка у вас будет похмелье. В большинстве случаев это состояние проходит без следа (хотя алкоголь влияет на здоровье в долгосрочной перспективе). Однако иногда похмелье может быть опасным для жизни.

Когда похмелье становится опасным для жизни

Фото: Unsplash

Угроза для жизни появляется, когда это уже не просто похмелье, а отравление алкоголем. Вот признаки и симптомы, которые могут указывать на это:

  • Спутанность сознания
  • Рвота
  • Судороги
  • Медленное дыхание (менее восьми вдохов в минуту)
  • Нерегулярное дыхание (перерыв между вдохами более 10 секунд)
  • Синеватая или бледная кожа
  • Низкая температура тела
  • Трудно оставаться в сознании
  • Потерял сознание и не может быть разбужен
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