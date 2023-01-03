Когда похмелье становится опасным для жизни

Следует обращаться к врачу

Если вы перепили накануне, почти наверняка у вас будет похмелье. В большинстве случаев это состояние проходит без следа (хотя алкоголь влияет на здоровье в долгосрочной перспективе). Однако иногда похмелье может быть опасным для жизни.