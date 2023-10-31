Фитнес и здоровье
00:00, 31 октября 2023
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Когда полезнее для здоровья чистить зубы: до или после завтрака

Объяснил стоматолог

Доктор Джей Джоши из MKDental рассказал, почему всегда нужно чистить зубы именно после того, как вы позавтракали.

Если вы не почистите зубы после завтрака, то у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем полости рта, по мнению доктора Джоши. Во рту у вас могут остаться частички пищи, сахар, которые способствуют размножению бактерий. Эти бактерии образуют зубной налёт, который может привести к заболеванию дёсен или кариесу, если этот налёт не убрать при помощи чистки зубов.

Когда полезнее для здоровья чистить зубы: до или после завтрака
© Joseph Gonzalez

Зубной налёт образует кислоты, способные разрушить зубную эмаль. Со временем это приведёт к кариесу. Кроме того, у вас может появиться неприятный запах изо рта.

Если же вы станете чистить только перед завтраком, то это приведёт к повышению их чувствительности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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