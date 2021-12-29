Когда в продажу поступят назальные вакцины от коронавируса

В октябре 2021 года стало известно, что НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи подал заявку на проведение клинических исследований назальной вакцины от COVID-19. Научный центр отдельно отмечал удобство подобного метода вакцинирования.

В сообщение отмечается, что назальная вакцина особенно эффективна против омикрон-штамма COVID-19. Утверждается, что вакцина не только обеспечивает наилучшей защитой от омикрон-штамма, но и предотвращает его распространение, благодаря тому, что препарат попадает непосредственно в место, откуда коронавирус и распространяется по телу.

Ранее Александр Мясников заявил, что скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение омикрона. “Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке”.