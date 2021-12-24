Врач рассказал, как затормозить распространение омикрон-штамма COVID-19 в России

Ранее Александр Мясников заявлял, что единственным способом защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон», равно как и от других мутаций вируса, можно лишь вакцинацией либо ревакцинацией.



Если же вам все таки пришлось переболеть коронавирусом, то врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно питаться после этого. По словам врача, в рационе должны постоянно присутствовать витамины и белок.



На днях разработчики британской вакцины от коронавируса AstraZeneca заявили, что третья, бустерная, доза их препарата увеличивает количество антител, необходимых для борьбы со штаммом «Омикрон».