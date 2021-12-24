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Врач рассказал, как затормозить распространение омикрон-штамма COVID-19 в России

С помощью особой вакцины
В своем Telegram-канале Александр Мясников, врач и телеведущий назвал, наиболее быстрый способ затормозить распространение омикрон-штамма коронавируса.
Врач рассказал, как затормозить распространение омикрон-штамма COVID-19 в России

Кстати, скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID может затормозить быстрое распространение омикрона. Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке

Александр Мясников
Врач и телеведущий

Ранее Александр Мясников заявлял, что единственным способом защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон», равно как и от других мутаций вируса, можно лишь вакцинацией либо ревакцинацией.

Если же вам все таки пришлось переболеть коронавирусом, то врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно питаться после этого. По словам врача, в рационе должны постоянно присутствовать витамины и белок.

На днях разработчики британской вакцины от коронавируса AstraZeneca заявили, что третья, бустерная, доза их препарата увеличивает количество антител, необходимых для борьбы со штаммом «Омикрон».

Источник: Александр Мясников
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