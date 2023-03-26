Когда в России начнется сезон клещей

По его словам, клещи появляются в апреле. И через три-четыре недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита. То есть заболевания среди людей возникают, как правило, в мае.

Чаще всего это происходит в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, реже - в европейской части России. Он рекомендует делать вакцину, особенно жителям вышеупомянутых регионов, где много клещей.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, хватит ли в стране препаратов от гриппа и ОРВИ в условиях возможного весеннего подъёма заболеваемости.

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