Когда в России начнется сезон клещей

Когда в России начнется сезон клещейПримерно через неделю
Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в беседе с Ura.ru предупредил, что сезонная активность клещей начинается уже скоро.
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По его словам, клещи появляются в апреле. И через три-четыре недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита. То есть заболевания среди людей возникают, как правило, в мае.
Чаще всего это происходит в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, реже - в европейской части России. Он рекомендует делать вакцину, особенно жителям вышеупомянутых регионов, где много клещей.
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