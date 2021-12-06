Когда выпустят новые недорогие часы Apple Watch SE 2

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Когда выпустят новые недорогие часы Apple Watch SE 2Новая информация
Сообщается, что Apple всё же готовит продолжение понравившихся многим часов — Watch SE. Это самая дешёвая в линейке часов компании.
Источники пишут, что линейка Apple Watch 2022 года может включать в себя обновлённую версию Apple Watch SE. Кроме того, ожидается, что компания выпустит версию с прочным корпусом специально для спортсменов.
Помимо этих устройств выйдут и флагманские часы Apple Watch Series 8 с премиальными функциями. Apple Watch SE 2 будут похожи на оригинальную модель SE, которая была выпущена в 2020 году. Они имеют дизайн, аналогичный обычным моделям Apple Watch, но у часов нет некоторых функций, таких как постоянно включённый дисплей, датчик кислорода в крови и мониторинг ЭКГ.
К сожалению, пока подробностей о характеристиках Apple Watch SE 2 нет.
Источник: Gizmochina