Когда выпустят новые недорогие часы Apple Watch SE 2

Источники пишут, что линейка Apple Watch 2022 года может включать в себя обновлённую версию Apple Watch SE. Кроме того, ожидается, что компания выпустит версию с прочным корпусом специально для спортсменов.

Помимо этих устройств выйдут и флагманские часы Apple Watch Series 8 с премиальными функциями. Apple Watch SE 2 будут похожи на оригинальную модель SE, которая была выпущена в 2020 году. Они имеют дизайн, аналогичный обычным моделям Apple Watch, но у часов нет некоторых функций, таких как постоянно включённый дисплей, датчик кислорода в крови и мониторинг ЭКГ.

К сожалению, пока подробностей о характеристиках Apple Watch SE 2 нет.