Когда жир на животе опасен для здоровья

По словам гастроэнтеролога Сэмюэля Кляйна (Samuel Klein), большое количество висцерального жира может быть связано с повышенным риском метаболических заболеваний, включая резистентность к инсулину, высокое кровяное давление, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и жировую болезнь печени.

Эксперты отметили, что наибольшее беспокойство должен вызывать «твёрдый» жир, так называемый пивной живот. Это жир, который находится в самих органах и между органами внутри живота. Кроме того, можно быть в основном стройным и при этом иметь опасный висцеральный жир. «Я постоянно вижу таких людей. Снаружи они выглядят невероятно здоровыми, но внутри — развалюха», — сказала доктор Дэниел Нейдес (Daniel Neides).

Отмечается, что висцеральный жир тесно связан с неправильным питанием и отсутствием активности.

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