Фитнес и здоровье
Вчера в 22:51
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Когда жир на животе опасен для здоровья

Поясняют эксперты
Если ваша талия составляет 89 или более сантиметров (для женщины) или 101 и более (для мужчины), у вас может быть опасное количество брюшного жира. Эксперты пояснили, чем это вредит здоровью.
Когда жир на животе опасен для здоровья

По словам гастроэнтеролога Сэмюэля Кляйна (Samuel Klein), большое количество висцерального жира может быть связано с повышенным риском метаболических заболеваний, включая резистентность к инсулину, высокое кровяное давление, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и жировую болезнь печени.

Эксперты отметили, что наибольшее беспокойство должен вызывать «твёрдый» жир, так называемый пивной живот. Это жир, который находится в самих органах и между органами внутри живота. Кроме того, можно быть в основном стройным и при этом иметь опасный висцеральный жир. «Я постоянно вижу таких людей. Снаружи они выглядят невероятно здоровыми, но внутри — развалюха», — сказала доктор Дэниел Нейдес (Daniel Neides).

Отмечается, что висцеральный жир тесно связан с неправильным питанием и отсутствием активности.

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