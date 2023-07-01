Кола без сахара может вызвать рак: почему переживать из-за этого пока не стоит

Вот в чем загвоздка: IARC оценивает только опасность, а не реальный риск, связанный с веществом. Проще говоря, если что-то обозначено как «возможно канцерогенное», это еще не значит, что оно представляет значительную угрозу для вашего здоровья.

Оценка риска возлагается на агентства по безопасности пищевых продуктов, такие как Объединенный экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). Такие организации неоднократно признавали аспартам безопасным для потребления на основании обширных научных исследований.

Поэтому, пока не опубликованы официальные отчеты, не стоит паниковать по поводу аспартама. Помните, что главное - умеренность.

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