Опубликовано 14 мая 2026, 12:02
Кола и элайнеры: как газировка разрушает микрофлору рта

Кислотность виновата
Ученые выяснили, что даже один глоток колы может серьезно нарушить баланс бактерий во рту у тех, кто носит прозрачные элайнеры (капы для выравнивания зубов). Исследование опубликовано в Польском журнале микробиологии, сообщил основатель федеральной сети «Зубы за один день» Залим Кудаев.
В эксперименте участвовали 24 здоровые женщины около 23 лет. Их разделили на три группы: одни не пили колу, другие полоскали рот колой, сняв элайнеры, третьи — прямо в элайнерах.

Результаты показали: уже через 3 минуты после контакта с колой уровень pH во рту опасно снижался. Через 12 часов кислотность падала ещё сильнее, и микробный баланс полностью нарушался. Например, резко вырастало количество фузобактерий — в норме их мало, но при росте они могут вызывать воспаление дёсен. При этом падал уровень полезных бактерий (актинобактерий и Bacteroidetes), которые защищают от кариеса и воспалений.

Оба этих вида бактерий относятся к полезным. Оба вида помогают поддерживать баланс микрофлоры и снижают риски возникновения воспалений и кариеса. Кроме того, когда «хорошие» бактерии отступают, а место могут занять вредные.

Залим Кудаев
Основатель сети клиник «Зубы за один день»

Самое неожиданное: те, кто снимал элайнеры перед колой, пострадали сильнее.

Можно предположить, что элайнеры создают своего рода «защитный барьер», ограничивая прямой контакт колы с эмалью. Также стоит учитывать, что при снятых элайнерах остатки газировки остаются на зубах, а когда вы снова надеваете капу, запускается длительный процесс выработки кислоты и усугубляет дисбиоз.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети «Зубы за один день»

Если носите элайнеры, лучше вообще не пить колу и другие газировки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Зубы за один день
Автор:Максим Многословный
