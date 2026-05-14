Кола и элайнеры: как газировка разрушает микрофлору рта

Кола и элайнеры: как газировка разрушает микрофлору ртаКислотность виновата
В эксперименте участвовали 24 здоровые женщины около 23 лет. Их разделили на три группы: одни не пили колу, другие полоскали рот колой, сняв элайнеры, третьи — прямо в элайнерах.
Результаты показали: уже через 3 минуты после контакта с колой уровень pH во рту опасно снижался. Через 12 часов кислотность падала ещё сильнее, и микробный баланс полностью нарушался. Например, резко вырастало количество фузобактерий — в норме их мало, но при росте они могут вызывать воспаление дёсен. При этом падал уровень полезных бактерий (актинобактерий и Bacteroidetes), которые защищают от кариеса и воспалений.
Оба этих вида бактерий относятся к полезным. Оба вида помогают поддерживать баланс микрофлоры и снижают риски возникновения воспалений и кариеса. Кроме того, когда «хорошие» бактерии отступают, а место могут занять вредные.
Самое неожиданное: те, кто снимал элайнеры перед колой, пострадали сильнее.
Можно предположить, что элайнеры создают своего рода «защитный барьер», ограничивая прямой контакт колы с эмалью. Также стоит учитывать, что при снятых элайнерах остатки газировки остаются на зубах, а когда вы снова надеваете капу, запускается длительный процесс выработки кислоты и усугубляет дисбиоз.
Если носите элайнеры, лучше вообще не пить колу и другие газировки.
