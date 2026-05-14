Кола и элайнеры: как газировка разрушает микрофлору рта

В эксперименте участвовали 24 здоровые женщины около 23 лет. Их разделили на три группы: одни не пили колу, другие полоскали рот колой, сняв элайнеры, третьи — прямо в элайнерах.

Результаты показали: уже через 3 минуты после контакта с колой уровень pH во рту опасно снижался. Через 12 часов кислотность падала ещё сильнее, и микробный баланс полностью нарушался. Например, резко вырастало количество фузобактерий — в норме их мало, но при росте они могут вызывать воспаление дёсен. При этом падал уровень полезных бактерий (актинобактерий и Bacteroidetes), которые защищают от кариеса и воспалений.