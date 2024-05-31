Колбасы, сосиски и другие ультрапереработанные продукты будут классифицировать

Инструмент, опубликованный в журнале Appetite, состоит из набора изображений, на которых показаны как минимально обработанные, так и ультраобработанные продукты. Эти изображения тщательно подобраны по 26 характеристикам, включая макроэлементы, натрий, пищевые волокна, калории, цену и даже визуальные аспекты, такие как цвет и размер порции.

Этот инструмент основан на системе классификации NOVA, которая делит продукты на четыре группы в зависимости от степени их обработки. Несмотря на то, что система NOVA подверглась критике за ее кажущуюся сложность, исследователи обнаружили, что люди с образованием в области питания в целом согласны с классификацией продуктов, что «говорит о ее обоснованности».

Система NOVA классифицирует продукты на:

Необработанные или минимально обработанные: свежие фрукты, овощи, бобовые, простой йогурт .

Обработанные кулинарные ингредиенты: масла для жарки, сливочное масло, соль .

Переработанные продукты: сыр, консервированные овощи, свежеиспеченный хлеб .

Ультрапереработанные продукты: безалкогольные напитки, ароматизированные йогурты, обработанное мясо, большинство упакованных хлебов.

Полученный набор изображений позволяет исследователям изучить «влияние обработки продуктов питания на наше восприятие и выбор, отделив этот фактор от других влияний». Это очень важно, так как ультрапереработанные продукты связаны с повышенным риском ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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