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Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 мая 2024, 23:15
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Колбасы, сосиски и другие ультрапереработанные продукты будут классифицировать

Шаг к более здоровому выбору
Исследователи из Института биомедицинских исследований имени Фралина при Технологическом институте Вирджинии разработали ценный инструмент, помогающий понять и классифицировать ультрапереработанные продукты, которые составляют значительную часть рациона большинства населения планеты и связаны с различными проблемами со здоровьем.
Колбасы, сосиски и другие ультрапереработанные продукты будут классифицировать
© Ferra

Инструмент, опубликованный в журнале Appetite, состоит из набора изображений, на которых показаны как минимально обработанные, так и ультраобработанные продукты. Эти изображения тщательно подобраны по 26 характеристикам, включая макроэлементы, натрий, пищевые волокна, калории, цену и даже визуальные аспекты, такие как цвет и размер порции.

Этот инструмент основан на системе классификации NOVA, которая делит продукты на четыре группы в зависимости от степени их обработки. Несмотря на то, что система NOVA подверглась критике за ее кажущуюся сложность, исследователи обнаружили, что люди с образованием в области питания в целом согласны с классификацией продуктов, что «говорит о ее обоснованности».

Система NOVA классифицирует продукты на:

  • Необработанные или минимально обработанные: свежие фрукты, овощи, бобовые, простой йогурт.

  • Обработанные кулинарные ингредиенты: масла для жарки, сливочное масло, соль.

  • Переработанные продукты: сыр, консервированные овощи, свежеиспеченный хлеб.

  • Ультрапереработанные продукты: безалкогольные напитки, ароматизированные йогурты, обработанное мясо, большинство упакованных хлебов.

Полученный набор изображений позволяет исследователям изучить «влияние обработки продуктов питания на наше восприятие и выбор, отделив этот фактор от других влияний». Это очень важно, так как ультрапереработанные продукты связаны с повышенным риском ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.