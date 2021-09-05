Количество новых часов Apple будет ограничено

Аналитик Bloomberg предположил три сценария: анонс часов будет отложен до тех пор, пока не будут решены проблемы с производством; анонс состоится, и устройства будут доступны в ограниченном количестве; анонс состоится, но продажи часов начнутся не скоро.

Аналитик говорит, что в жизнь будет воплощён второй сценарий. Apple Watch Series 7 будут представлены во время сентябрьского мероприятия.

Напомним, новые часы должны получить увеличенные экраны в стиле iPhone 12, а также уникальные циферблаты, раскрывающие преимущества больших дисплеев.