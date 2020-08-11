Компания Илона Маска может выпустить «умные» часы

Компания Tesla известна как производитель электромобилей, и разработка ею смарт-часов выглядит как минимум странно. Можно предположить, что компании может быть интересно создание устройств IoT (Интернета вещей), которые могли бы работать в связке с электромобилями.

Заявку подала норвежская компания Xplora Technologies, которая продаёт «умные» часы для детей. В документе упоминается новая модель. Кроме того, Xplora Technologies добавила Tesla в список участников проекта.

Пока достоверно неизвестно, какую роль компания Маска играет в создании новых часов Xplora Technologies. Ещё одно предположение: Tesla разрабатывает специальное ПО, связанное с электромобилем.