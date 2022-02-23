Компания Peloton продавала проржавевшие велотренажеры за 2 тыс долларов

Руководители компании по производству тренажеров скрывали ржавчину на невидимых частях своих велотренажеров, а затем продавали их клиентам как новые по цене более 2 тыс долларов. Так называемый план "Project Tinman" предполагал использование химического раствора под названием "преобразователь ржавчины", чтобы скрыть коррозию, из-за которой краска отслаивалась от партии велосипедов, полученных от поставщика из Тайваня.

Документы, попавшие в распоряжение Financial Times, свидетельствуют о том, что в рамках проекта Tinman "стандартной операционной процедурой" стало сокрытие коррозии с помощью раствора, образующего черный слой на ржавых деталях велосипеда. По словам неназванных источников, цитируемых в докладе, работникам склада было приказано обнаружить ржавчину и определить уровень коррозии, чтобы они могли решить, пригоден или непригоден велосипед для продажи. Однако такое определение было субъективным, и один из работников рассказал FT, что он чувствовал давление, заставляя маркировать велосипеды со средней ржавчиной как "легкую ржавчину", когда Peloton изо всех сил старался не отставать от спроса, вызванного пандемией.

Компания Peloton сообщила FT, что такое определение не входило в ее политику: “Со стороны Peloton не было указаний переклассифицировать или считать этот инвентарь пригодным к продаже, и это противоречит политике и практике Peloton, когда Peloton выставляет на рынок не подлежащий продаже инвентарь. Если кто-то так поступил, он действовал вопреки политике и практике компании”.

Несколько работников склада, которым было поручено проверить велосипеды, сообщили FT, что некоторые из них были проданы с "сильной ржавчиной", а один человек еще на прошлой неделе прислал в новый магазин фотографию ржавого велосипеда.