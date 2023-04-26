Кому диеты больше помогают похудеть: мужчинам или женщинам

Исследование на людях подтвердило, что у них при соблюдении низкокалорийной диеты наблюдаются такие же возрастные и половые различия, как и у мышей. За четыре недели мужчины в возрасте до 45 лет уменьшили уровень жира на более чем 16%, женщины - на 8%. А участники обоих полов, которым было больше 45 лет, потеряли примерно 10% жира после такого питания.

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