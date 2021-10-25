Кому из людей противопоказано есть много лука

По словам врача, если есть этот продукт в большом количестве, он может вызвать проблемы с желудком, а именно расстройство желудка и изжогу. Также есть категория людей, которым, в принципе, стоит быть осторожнее с луком. Это люди, страдающие гипертонией.

«Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление», — сказал Андреев.

Кроме того, как утверждает врач, минимизировать количество лука стоит людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом.

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