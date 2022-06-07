Кому могут помочь мобильные приложения по психотерапии

Платформы вроде Better Help, Alma и TalkSpace, когда человек заходит в приложение, сразу же подбирают специалиста. При этом пользователь может сам выбрать подходящего терапевта, а при общении с ним гарантируется анонимность. Есть даже возможность выбрать способ взаимодействия (переписка, обычные звонки, видеозвонки). После завершения сеанса пациент получает счёт.

Но нужно помнить, что такие приложения нельзя назвать полностью безопасными. Дело в том, что платформы приложений не берут на себя ответственность за услуги, которые они предоставляют. То есть психотерапевты, которых вы выбираете, являются независимыми от платформы. Также нет закона, который бы разъяснял права пользователей мобильных приложений и защищал бы в этом случае потребителей.

Тем не менее польза от таких приложений есть. Абсолютно точно не подойдёт подобный метод людям, страдающим серьёзными психическими заболеваниями либо психическими расстройствами, которые сильно мешают вести повседневную жизнь. Не подходит онлайн-терапия и тем, кто задумывается о самоубийстве.

А вот если у человека нет тяжёлых психических заболеваний, то такая терапия может помочь. Например, она будет полезна для людей с лёгкой или умеренной депрессией, с тревогой, а также для тех, кто хочет решить проблемы в семье, на работе, избавиться от стресса. Благодаря анонимности обратиться за помощью через приложения могут даже люди с социальной тревожностью, агорафобией (страх в местах, из которых нельзя быстро выбраться).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.