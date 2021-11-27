Кому не стоит есть лук

По словам Тихомировой, у лука есть много полезных свойств, в том числе антибактериальные и противовирусные. В луке, как утверждает врач, содержится сера, что помогает при дезинтоксикации, а ещё витамин С. В целом, лук стимулирует пищеварение и, отмечает Тихомирова, улучшает качество спермы.

При этом людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки стоит употреблять лук с осторожностью.

Ранее врач-диетолог Александр Андреев говорил, что неумеренное употребление лука может вызвать проблемы с желудком, а именно расстройство желудка и изжогу. Также стоит быть осторожнее людям, страдающим гипертонией.

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