Кому не стоит есть суши и роллы

Её слова передаёт издание «Известия». Врач утверждает, что рис, водоросли нори и соевый соус могут быть опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Водоросли нори содержат йод. Их не стоит есть тем, у кого имеются заболевания щитовидной железы, в частности, аутоиммунный тиреоидит.

Также, по словам Треско, нори не стоит употреблять в пищу женщинам в первый год после родов. В этот период в организме происходят гормональные изменения, и увеличение йода в рационе может спровоцировать или усугубить заболевания щитовидной железы.

Соевый соус в больших количествах, то это может привести к развитию отечности и мочекаменной болезни. Рис может спровоцировать нарушение моторики кишечника и привести к развитию хронических запоров. А острые суши могут спровоцировать воспалительные заболевания желудка и привести к развитию ферментативной недостаточности.

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