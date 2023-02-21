Кому нельзя делать маникюр в салоне. Онколог объяснил

По его словам, не стоит делать маникюр с гель-лаком, требующим сушку лампой, людям с чувствительной кожей, тем, у кого есть пигментные невусы, а также детям и подросткам.

«Если кожа слишком чувствительна и воздействие солнечного света быстро приводит к покраснению, шелушению, зуду, то при маникюре таким людям стоит быть осторожнее — подобная реакция на ультрафиолет связана с повышенными рисками развития рака кожи. Она может быть не только врождённой, но и появиться на фоне приема некоторых лекарств или использования косметики с компонентами, повышающими фоточувствительность — например, мускусом или апельсиновым маслом», — рассказал Серяков.

Также он предостерёг людей с экземой или псориазом, системными заболеваниями и тех, у кого уже был рак кожи.