Кому нельзя есть бурый рис

«Бурый рис — безглютеновая зерновая культура, как и гречка, пшено, киноа. От белого он отличается степенью обработки. Злаковые содержат фитиновую кислоту. Это антинутриент, который частично блокирует всасывание магния, кальция, железа и цинка, а ещё может стать причиной аллергий и чувствительности к той или иной пище. Поэтому количество злаковых, которое можно употреблять без вреда для здоровья, а также их выбор, зависят от многих факторов», — сказала Брянцева.

По её словам, при проблемах с уровнем сахара в крови лучше действительно есть бурый рис, а не овсянку. Но если у человека есть синдром раздражённого кишечника или синдром избыточного бактериального роста, к бурому рису следует относиться осторожнее, а при заболеваниях Крона или неспецифическом язвенном колите отказаться от злаковых совсем.

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