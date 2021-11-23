Кому нельзя есть капусту

С осторожностью к этому продукту следует относиться людям с болезнями кишечника, в частности энтероколитом. Дело в том, что в капусте находится клетчатка, которая спровоцирует, как минимум, вздутия живота и метеоризм, а как максимум — обострения.

Кроме того, капуста будет вредна для тех, кто перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте. Ещё его не стоит есть маленьким детям до двух лет. Пациенты с панкреатитом должны употреблять овощ только в в варёном или тушёном виде и в количестве не более 100 граммов в день.

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