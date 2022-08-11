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Кому нельзя есть лесную чернику

Объясняет аптечный провизор
Лесная черника по сравнению с садовой имеет множество преимуществ. Одно из них - наличие большого количества таких полезных веществ, как антоцианы и проантоцианидины.
Кому нельзя есть лесную чернику

По словам аналитика и аптечного провизора Дарьи Лисовской, черника, которая растёт в лесу, всё ещё превосходит садовую по многим пунктам. К примеру, в её состав входят полезные соединения - антоцианы и проантоцианидины. Именно из-за антоцианов ягоды черники имеют такой тёмно-синий цвет.

Ещё одно преимущество лесной черники - поддержание здоровья организма в целом. Всё за счёт того, что в ней много антиоксидантов. Антиоксиданты способны защитить организм человека от воздействия вредных веществ.

Помимо этого, благодаря лесной чернике можно понизить давление, укрепить сосуды, снизить уровень общего и «плохого» холестерина, повысить уровень «хорошего». Полезна такая черника и для работы печени, и для координации, и для иммунной системы, и для кишечника, и для зрения.

Употреблять рекомендуется чернику в виде порций по 150-250 г.

Кому нельзя есть лесную чернику

Но есть люди, которым есть лесную чернику опасно. Это те, кто страдает аллергией, повышенной кислотностью желудочного сока, хроническим запором, мочекаменной болезнью, панкреатитом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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