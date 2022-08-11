Кому нельзя есть лесную чернику

По словам аналитика и аптечного провизора Дарьи Лисовской, черника, которая растёт в лесу, всё ещё превосходит садовую по многим пунктам. К примеру, в её состав входят полезные соединения - антоцианы и проантоцианидины. Именно из-за антоцианов ягоды черники имеют такой тёмно-синий цвет.

Ещё одно преимущество лесной черники - поддержание здоровья организма в целом. Всё за счёт того, что в ней много антиоксидантов. Антиоксиданты способны защитить организм человека от воздействия вредных веществ.

Помимо этого, благодаря лесной чернике можно понизить давление, укрепить сосуды, снизить уровень общего и «плохого» холестерина, повысить уровень «хорошего». Полезна такая черника и для работы печени, и для координации, и для иммунной системы, и для кишечника, и для зрения.

Употреблять рекомендуется чернику в виде порций по 150-250 г.