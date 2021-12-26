Кому нельзя есть помело

По словам эксперта, в помело повышено содержание кислот. Поэтому цитрус стоит исключить из рациона людям, страдающим повышенной кислотностью, имеющим проблемы со слизистыми желудка и 12-перстной кишки. Также не стоит есть помело пациентам с гепатитом и нефритом.

А вот все остальные люди могут есть цитрус — в умеренных количествах он полезен. «Помело повышает иммунитет, улучшает общее самочувствие и настроение. Клетчатка благотворно влияет на пищеварение, ускоряя выведение токсинов и повышая усвояемость питательных веществ», — сказала Гаврикова.

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