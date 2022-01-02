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Кому нельзя есть сливочное масло

Советы нутрициолога
Нутрициолог Алёна Степанова рассказала журналистам, кому нужно быть осторожнее со сливочным маслом.
Кому нельзя есть сливочное масло

По словам специалиста, употребление сливочного масла при наличии воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма. Кроме того, от продукта нужно отказаться, если есть аллергия, непереносимость лактозы и аутоиммунные заболевания. В сливочном масле также содержится много холестерина, поэтому его стоит исключить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если противопоказаний нет, то сливочное масло в умеренных количествах пойдёт только на пользу. «Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета», — сказала Степанова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Спорт
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