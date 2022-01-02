Кому нельзя есть сливочное масло

Кому нельзя есть сливочное маслоСоветы нутрициолога
По словам специалиста, употребление сливочного масла при наличии воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма. Кроме того, от продукта нужно отказаться, если есть аллергия, непереносимость лактозы и аутоиммунные заболевания. В сливочном масле также содержится много холестерина, поэтому его стоит исключить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Если противопоказаний нет, то сливочное масло в умеренных количествах пойдёт только на пользу. «Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета», — сказала Степанова.
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