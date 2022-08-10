Кому нужно пить поливитамины каждый день, а кому нет: объясняют врачи

Кому нужно пить поливитамины каждый день, а кому нет: объясняют врачиБольшинство людей вполне может обходиться без этих добавок
Целевая группа по профилактическим услугам США недавно обнаружила, что среднестатистический американец не получает никакой особой пользы для здоровья при ежедневном приёме поливитаминов. Обзор специалистов был опубликован в JAMA, и в рамках этого исследования анализировались 84 научные работы, в которых приняли участие почти 700 тысяч человек.
Учёные отмечают, что им не удалось найти практически никаких доказательств, что витамины и минеральные добавки защищают от рака и болезней сердца и предотвращают раннюю смерть. Подавляющему большинству людей такие добавки не помогут.
Что касается людей, которые должны пить витамины по медицинским показаниям, то это бывает в нескольких случаях. Врачи могут рекомендовать принимать добавки, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, если он вынужден соблюдать диету с множеством ограничений, если он перенёс операции по снижению веса. В этом случае эксперты назначают пациенту поливитамины или витамины.
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