Кому нужно пить поливитамины каждый день, а кому нет: объясняют врачи

Целевая группа по профилактическим услугам США недавно обнаружила, что среднестатистический американец не получает никакой особой пользы для здоровья при ежедневном приёме поливитаминов. Обзор специалистов был опубликован в JAMA, и в рамках этого исследования анализировались 84 научные работы, в которых приняли участие почти 700 тысяч человек.

Учёные отмечают, что им не удалось найти практически никаких доказательств, что витамины и минеральные добавки защищают от рака и болезней сердца и предотвращают раннюю смерть. Подавляющему большинству людей такие добавки не помогут.