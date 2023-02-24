Кому опасно для здоровья носить наушники Samsung

Нержавеющая сталь — один из самых популярных металлов, который используется во всём: от кухонной техники до носимых смарт-устройств и классических часов. Samsung объясняет на своей официальной странице поддержки Galaxy Buds, что наушники могут вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей из-за сетки динамика из нержавеющей стали (для всех продуктов Buds) и сетки вентиляционного отверстия из нержавеющей стали (для Galaxy Buds Live и Buds Pro).

Материал из нержавеющей стали, используемый Samsung, содержит железо, хром и никель. Компания заявляет, что все материалы соответствуют стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, нормам европейских стран и другим международным стандартам. Тем не менее, у небольшого процента людей может возникнуть аллергическая реакция на никель.