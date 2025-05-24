Конкурент Neuralink от главы Valve готовит первый чип для мозга к концу 2025 года

Этот чип будет не полноценным имплантом, а лишь частью системы — он сможет считывать активность мозга и посылать электрические сигналы обратно. В отличие от Neuralink Илона Маска, устройство Starfish будет меньше, легче и не потребует встроенной батареи. Оно использует всего 1,1 милливатт энергии и сможет питаться от беспроводного источника.

Размер чипа — всего 2 на 4 мм, он способен работать с несколькими участками мозга одновременно. Это может помочь в лечении таких заболеваний, как болезнь Паркинсона или депрессия, где важно влиять на целые сети нейронов, а не только на одну область мозга.

Помимо чипа, компания также работает над устройством для уничтожения опухолей с помощью тепла и системой точной стимуляции мозга, направленной на лечение психических расстройств, пишут СМИ.

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