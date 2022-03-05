Коронавирус может привести к болезням кожи

При лечении коронавируса используются разные препараты, таким образом, при активном лечении, в организме развивается интоксикация, что и вызывает определенные реакции на коже, считает эксперт. “Если человек был долго в ремиссии, то после COVID-19, как правило, все обостряется”, — отметила Котова.

Так, среди болезней, которые могут обостриться при коронавирусе, врач выделяет псориаз, красный плоский лишай и себорейный дерматит. Помимо этого существует риск возникновения аллергических реакций разного типа.

Для минимизирования риска, дерматолог советует восстанавливать и очищать организм после болезни с помощью обычной детоксикации.

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