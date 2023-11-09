Кошачий паразит может быть причиной проблем с мышцами у пожилых людей

Предыдущие исследования связывали этот паразит с психическими расстройствами, импульсивным поведением, повышенным риском несчастных случаев и различными когнитивными нарушениями.

В своем последнем исследовании группа специалистов проанализировала образцы крови 601 взрослого человека старше 65 лет, обращая особое внимание на показатели гериатрического синдрома, включая непреднамеренную потерю веса, усталость и снижение когнитивных способностей. Удивительно, но у 67% участников были обнаружены признаки скрытой инфекции, а у тех, у кого уровень антител к паразиту был выше, наблюдался повышенный риск потери мышечной массы и усиления воспаления. Это позволяет предположить, что T. gondii может усугублять возрастное воспаление и способствовать истощению мышц у пожилых людей.

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