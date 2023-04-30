Кошка спасла хозяйку от диабетической комы

Аманда Джеймсон, страдающая диабетом, однажды ночью потеряла сознание из-за низкого уровня сахара в крови. Уиллоу начала кусать ее за ноги и прыгать на ее партнера, Рэя Шервуда, который спал перед телевизором. Кошка разбудила его и привела в спальню, где Джеймсон была без сознания. Шервуд вызвал скорую помощь, и Джеймсон срочно доставили в больницу.

Шервуд благодарит Уиллоу за спасение жизни своего партнера, заявив, что ее поведение было необычным, и он понял, что что-то не так, когда она постоянно оглядывалась, чтобы убедиться, что он идет за ней в спальню.

Героические действия Уиллоу принесли ей номинацию на National Cat Awards, где она стала финалистом.

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