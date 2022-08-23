Косметолог предупредила о старении кожи из-за смартфона

По её словам, основное излучение, которое производит телефон, — это синий свет, который вредит коже постепенно. Середкина утверждает, что если находиться в течение шести часов перед экраном, то воздействие на кожу будет сравнимо с получасовым пребыванием на полуденном солнце без защитных кремов.

«Воздействие синего света приводит к гиперпигментации. Кроме того, воздействие гаджетов ускоряет старение кожи, вызывает образование пятен и обезвоживание. Экспериментально было показано, что синий спектр света, исходящий от смартфона, негативным образом сказывается на синтезе коллагена в слоях эпидермиса», — рассказала косметолог.

Поэтому она советует ограничить время, которое вы проводите за экраном. Также стоит по возможности использовать наушники при разговоре. На смартфоне ещё можно установить синий светофильтр. За кожей же можно ухаживать средствами с содержанием витаминов B3 или C.