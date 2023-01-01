Косточки оливок лучше не выбрасывать. И вот почему

Научные исследования показывают, что оливковые косточки отличаются множеством полезных свойств. Главное из них - это укрепление кишечника, слизистой желудка. А ещё они помогают уменьшить изжогу.

Если за завтраком вы станете проглатывать по одной-две косточки, то это укрепит пищеварительную систему и поможет в переваривании большинства продуктов, содержащих клетчатку.