Кожные бактерии помогли в лечении рака

В исследовании, опубликованном в журнале Science, группа исследователей вводила генетически модифицированные кожные бактерии Staphylococcus epidermidis, которые вырабатывали уникальный для опухолей белок, одной группе мышей, в то время как контрольной группе вводили эпидермальный стафилококк дикого типа, термически убитый эпидермальный стафилококк или ничего.

Через шесть дней опухолевые клетки меланомы были имплантированы во все три группы, и в контрольной группе быстро развились опухоли. Напротив, живой, генетически модифицированный эпидермальный стафилококк в другой группе рос гораздо медленнее, и во многих случаях опухоли были полностью уничтожены.

Иммунный ответ, вызванный «втиранием» бактерий в кожу, был достаточно сильным, чтобы убить даже агрессивный тип метастатического рака кожи. При введении опухолевого антигена иммунная система испытуемых вырабатывала CD8-T-клетки, которые нацеливались на рак, перемещались по всему организму и быстро размножались при встрече с опухолью, резко замедляя ее рост или полностью уничтожая ее.

Результаты их работы еще предстоит проверить, но это может привести к более эффективному лечению раковых опухолей без необходимости традиционной химиотерапии или лучевой терапии.

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