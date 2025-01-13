Кожу рыбы признали прорывом в лечении ожогов

Опубликовано 13 января 2025, 21:451 мин.
Кожу рыбы признали прорывом в лечении ожоговНе спешите «обматываться»
Исследователи из Университета Атенео де Манила на Филиппинах обнаружили, что кожа ханос, или молочной, рыбы может стать эффективным материалом для лечения ран. Их исследование предполагает, что кожа молочной рыбы долговечна и может предотвращать рост бактерий и грибков, что делает ее потенциальной экономически эффективной альтернативой для пересадки кожи в бедных регионах.
Исследователи собрали шкуры молочной рыбы и тилапии, обработали их наночастицами серебра для стерилизации и обнаружили, что оба вида рыбьей кожи сохраняют свою структурную целостность и одинаково противостоят микробам. Пересадка рыбьей кожи, особенно тилапии, уже используется в чрезвычайных ситуациях, и исследователи считают, что молочная рыба может стать устойчивым и легкодоступным вариантом.
Используя ее в медицинских целях, больницы с ограниченными ресурсами смогут сократить количество отходов и улучшить возможности лечения.
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