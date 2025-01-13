Кожу рыбы признали прорывом в лечении ожогов

Исследователи собрали шкуры молочной рыбы и тилапии, обработали их наночастицами серебра для стерилизации и обнаружили, что оба вида рыбьей кожи сохраняют свою структурную целостность и одинаково противостоят микробам. Пересадка рыбьей кожи, особенно тилапии, уже используется в чрезвычайных ситуациях, и исследователи считают, что молочная рыба может стать устойчивым и легкодоступным вариантом.

Используя ее в медицинских целях, больницы с ограниченными ресурсами смогут сократить количество отходов и улучшить возможности лечения.

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